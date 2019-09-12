Додон: Сделаем всё, чтобы вернуть “Air Moldova” в собственность государства! (ВИДЕО)

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По словам президента, есть все предпосылки для того, чтобы аннулировать соглашение о приватизации этой компании.

Сегодня, 12 сентября, Игорь Додон провел заседание Высшего совета безопасности. Его итоги глава государства представил в рамках брифинга для прессы. В частности, президент рассказал, что первым вопросом в повестке заседания стала ситуация в компании “Air Moldova”. На заседание было приглашено новое руководство фирмы, которое было назначено накануне, а также представители Агентства публичных услуг, ответственного за соглашение о приватизации.

– Власти страны предпримут все законные действия, чтобы вернуть “Air Moldova” в собственность государства. Есть предпосылки и есть задокументированные аргументы, которые позволяют нам аннулировать соглашение о приватизации этой фирмы. В ближайшее время будет начало дело в этом отношении, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что на заседании было решено запросить детальную информацию о деятельности этой компании.