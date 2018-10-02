Додон: Считаю своим долгом защищать православную веру и наши традиционные ценности

Додон: Считаю своим долгом защищать православную веру и наши традиционные ценности

Сегодня Православная Церковь празднует день блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Это день ангела в том числе и президента страны Игоря Додона.

По этому случаю глава государства выступил с посланием на своей странице в соцсети.

– Я рад, что родился в православной семье, что мои родители дали мне христианское воспитание. Считаю своим долгом защищать православную веру и наши традиционные ценности. Это то, что мы должны передать по наследству нашим потомкам, – отметил он. 

Президент также поздравил всех именинников, крещённых во славу благоверного князя Игоря.

 

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