Додон: Считаю своим долгом защищать православную веру и наши традиционные ценности

Сегодня Православная Церковь празднует день блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Это день ангела в том числе и президента страны Игоря Додона.

По этому случаю глава государства выступил с посланием на своей странице в соцсети.

– Я рад, что родился в православной семье, что мои родители дали мне христианское воспитание. Считаю своим долгом защищать православную веру и наши традиционные ценности. Это то, что мы должны передать по наследству нашим потомкам, – отметил он.

Президент также поздравил всех именинников, крещённых во славу благоверного князя Игоря.