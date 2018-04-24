Додон: Считаю крайне важным продолжение и укрепление связей с политической и деловой элитой нашего стратегического партнера – России

По приглашению главы государства в Молдове находится с визитом Герман Греф – очень хороший друг Игоря Додона, в прошлом министр экономического развития РФ, ныне председатель правления Сбербанка России.

В Кишиневе Герман Греф провёл публичную лекцию на очень важную тему для экономики нашей страны – «Технологические тренды и факторы опережающего развития». Эту лекцию посетили молдавские экономисты, политологи, предприниматели, общественные деятели, представители местных властей.

– Считаю крайне важным продолжение и укрепление связей нашей страны с политической и деловой элитой Российской Федерации – нашего главного стратегического партнёра, – отметил в данной связи Игорь Додон.