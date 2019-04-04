Додон: Сценарий с досрочными выборами – самый вероятный

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Досрочные выборы в Молдове вероятны на 60%, а создание парламентского большинства – на 40%. Так считает Игорь Додон, который подвел итоги проведенных им консультаций с парламентскими партиями в интервью “Трибуне”. Он подчеркнул, что роль президента была важна в начале диалога, посредством которого удалось разблокировать ситуацию, а дальше все зависит от партий, у которых есть возможность создать парламентское большинство.

– Я думаю, что, как говорят русские – “лёд тронулся”, но пока преждевременно говорить, что компромисс будет достигнут. На этом этапе я констатирую, что досрочные выборы вероятны на 60%, а создание большинства – на 40%, – отметил глава государства.

По его словам, на данном этапе возможны 4 теоретических сценария: неформальная или формальная коалиция между ПСРМ и блоком ACUM; коалиция между ПСРМ и ДПМ; создание ДПМ большинства из перебежчиков – так называемое “оливье” или “политический винегрет” и досрочные парламентские выборы, которым глава государства отдает наибольшую вероятность.

1. Блок ACUM занял очень странную позицию, если говорить на языке шахмат, а я, как президент Федерации шахмат, назвал бы это политическим цугцвангом. Что это значит? Цугцванг в шахматах это положение, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Поэтому я считаю, что ведут они себя неправильно, но это их дело. Учитывая эти элементы, первый сценарий очень сложный. Я не думаю, что кто-то будет голосовать за спикера и премьер-министра от блока ACUM, или за предложенные ими законы. Они упустили любую возможность что-то изменить в стране. 2. Коалиция между ПСРМ-ДПМ, о которой очень активно говорят, так же является непростым сценарием. Разногласия политического и идеологического характера довольно велики. Я не думаю, что это все будет просто преодолеть. Но это зависит от готовности партий к компромиссам, и от заинтересованности в создании большинства. 3. Сценарий «политический винегрет» довольно реален, и я думаю, что ДПМ может пойти по этому пути, хотя это очень большой риск с точки зрения легитимности. Такой ход событий может обернуться проблемами в отношениях с внешними партнерами, особенно с ЕС и РФ, а также отсутствием финансирования, что в свою очередь, осенью приведет к глубокому кризису. 4. Сценарий с досрочными выборами. Это самый вероятный ход событий. Выборы могут состояться уже осенью, – перечислил Додон.

Президент отметил, что если не будет избрано руководство законодательного органа, невозможно будет перейти к процедуре назначения премьер-министра. В этом отношении снова произойдет тупик, и глава государства не видит решений.

– Если ACUM будет настаивать на том, чтобы все проголосовали за их спикера, премьера и предложенные ими законы, тупика не избежать. Если не будет консенсуса между ДПМ и ПСРМ, очевидно, что не будет избран председатель парламента. Решиться на сценарий с перебежчиками очень рискованно для демократов, потому что на этот раз внешние партнеры этого не потерпят. Поэтому я и говорил, что вероятность досрочных выборов составляет 60%, а создания коалиции – 40%, – сказал он.

Говоря о досрочных выборах, президент отметил, что пока сложно и преждевременно рассуждать о том, каким будет их результат, и не повторится ли он, так как это зависит как от внутренней, так и от региональной геополитической ситуации осенью, а также от того, что будет с экономикой страны до тех пор.

– Ясно, что результат может быть тем же, но я считаю, что еще одни выборы сделают партии более гибкими, а общество сможет принять любую коалицию. К тому же, досрочные выборы могут стать дополнительным фильтром для партий. Но могут произойти и сюрпризы, в том числе большие. Но я не хочу делать прогнозы, тем более, если допустить, что досрочные выборы могут состояться наряду с местными выборами, – подытожил он.