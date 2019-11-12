Додон: Санду умышленно спровоцировала падение правительства и кризис в правящей коалиции

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“Мы вынуждены констатировать, что безответственность, личные амбиции и незрелость некоторых политиков снова подвергают Республику Молдова суровым испытаниям, в то время как стране как никогда ранее нужен альянс для формирования стабильного правительства, которое бы трудилось для граждан”. С этих слов глава государства начал пресс-конференцию, посвященную сегодняшнему решению парламента отправить в отставку правительство. Игорь Додон отметил, что уже не в первый раз кто-то нарушает политическое соглашение, по которому было принято публичное обязательство, и игнорирует договоренности. Такие случаи уже были в недавней политической истории, и каждый раз последствия были тяжкими.

– Хочу, чтобы мы верно и ясно определили этот момент: в действительности мы присутствуем при заранее подготовленном самороспуске правительства путем преднамеренного, вынужденного и продуманного провоцирования отставки кабинета министров уже бывшим премьер-министром Майей Санду. Она умышленно спровоцировала падение целого кабинета министров и кризис в правящей коалиции, в том числе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от ошибочной и неэффективной экономической и социальной политики последних пяти месяцев. Кроме как раздавать обещания налево и направо, Майя Санду была неспособна представить какие-то практические результаты, и она тем самым решила отвлечь внимание людей от этого позора во власти, – отметил он.

По словам главы государства, “особенно тяжко оттого, что мотивом, приведшим к сегодняшнему финалу, было упрямое желание Майи Санду навязать своего генерального прокурора, который был бы в политическом подчинении. То есть, взятие на себя ответственности премьером Майей Санду касалось не прозрачного и демократического избрания генерального прокурора (в чем и заключался ее фальшивый посыл), а антиконституционной инициативы по узурпации, посредством которой делалась попытка поставить Генеральную прокуратуру в политическое подчинение”.

– Иными словами, эта инициатива предполагала отказа от самого важного обязательства, взятого в рамках коалиции, а именно: не допускать политизации жизненно важных государственных институтов. То есть, данная инициатива грубо нарушает политическое соглашение, подписанное недавно ПСРМ и блоком “АКУМ”, а также президентом и премьер-министром, – сказал он.

Президент добавил, что весь этот кризис можно было запросто избежать, если бы премьер-министр попыталась хотя бы провести дискуссии с ПСРМ и блоком “АКУМ” перед тем, как взять на себя ответственность за незаконную инициативу, если бы она обсудила это лично с ним. Игорь Додон уверен, что они нашли бы подходящее решение, как это удавалось в других ситуациях, в наиболее сложные минуты.

– Госпожа Санду должна понять и по-человечески, и политически одну очевидную вещь: когда тебя поддержало парламентское большинство, сформированное из трех партий, нельзя игнорировать политических партнеров, которые проголосовали за твое назначение и поддержали все инициативы правительства за последние пять месяцев. Нельзя издавать законы как заблагорассудится, нельзя игнорировать подлинную парламентскую демократию, нельзя нарушать Конституцию, нельзя игнорировать Венецианскую комиссию в случае, когда хочешь сделать такую радикальную перемену, которая может навредить независимости юстиции. Нельзя игнорировать гражданское общество и пытаться использовать его в своих целях, нельзя забывать о собственных обязательствах, посредством которых ты взялся гарантировать, что ни один политик больше не сможет повлиять на назначение руководителей учреждений по политическому признаку. Нельзя не принимать в расчет удачный международный опыт в этой сфере, нельзя игнорировать демократические правила и публичную транспарентность при принятии столь важного решения. Вот почему премьер Майя Санду проигнорировала столько существенных нюансов. И теперь вся ситуация в Республике Молдова видится в негативном свете. Наша страна из-за такой простой и непродуманной законодательной инициативы снова показала, насколько она уязвима при возникновении антидемократических отклонений, политической нестабильности, несоблюдения правового государства и грубого игнорирования принципа разделения властей, – заявил он.