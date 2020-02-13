Додон: Санду сама делала всё возможное для падения ее правительства

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Ни президент, ни социалисты никогда не задавались целью свергнуть правительство Майи Санду. Вся критика и предложения главы государства и ПСРМ были направлены на то, чтобы повысить эффективность деятельности кабинета министров. Однако Санду сама не захотела больше быть премьером и делала всё для своей отставки. К такому выводу пришел Игорь Додон.

В интервью для “Политического альманаха – 2019” он подчеркнул, что и он сам, и социалисты всегда корректно относились к блоку “АКУМ” и оказывали безграничную поддержку правительству Майи Санду. Более того, когда были некоторые отклонения, которые негативно влияли на эффективность деятельности кабинета министров, глава государства и ПСРМ указывали на них и предлагали решения для исправления ситуации. Однако это воспринималось в “штыки” акумовцами, которые чаще всего реагировали на это абсолютно неадекватно.

– А что мы могли сделать? Молчать и делать вид, что все хорошо, когда мы видели, что ситуация деградирует? Люди уже открыто говорили нам об этом, и мы были просто обязаны реагировать, – отметил президент.

Глава государства уверен: отставка правительства Санду произошла только потому, что она сама этого захотела и всё для этого делала.

– Майя Санду сама больше не хотела быть у власти. Это единственный вывод, который можно сделать, исходя из ее действий, которые предшествовали падению правительства. Я не знаю, с какой целью, но они делали всё для того, чтобы это случилось. Более того, у меня сложилось такое впечатление, что им от этого стало легче. Возможно, они понимали, что они не в состоянии и дальше управлять ситуацией в стране, и, находясь на пороге зимы и думая о рейтинге блока, а также о президентских выборах 2020 года, решили, что лучше уйти из власти, – отметил Додон.