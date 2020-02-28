Додон – Санду: Поспешишь – людей насмешишь! (ВИДЕО)

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Люди ждут от президента не дебатов, а решения конкретных проблем. Именно этим, а не пустыми разговорами, Игорь Додон и намерен заниматься. Об этом глава государства заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

Отвечая на приглашение Санду принять участие в дебатах, Додон напомнил ей, что они проводятся во время предвыборной кампании.

– Я понимаю, что вы хотите меня спровоцировать на публичные дебаты, но не понимаю, для чего. Видимо, чтобы заявить о себе как о главном конкуренте на президентских выборах. Понимаю, что вы уже начали кампанию, но есть хорошая поговорка: “Поспешишь – людей насмешишь”. Перед выборами, во время кампании будут дебаты. Хотите дебатов сейчас – найдите партийных лидеров, договаривайтесь, заключайте или не заключайте пакты. Но, думаю, люди ждут от президента не дебатов, а решения конкретных проблем. Хотите дебатов – берите Нэстасе или кого хотите и дебатируйте, сколько сможете, до октября-ноября, до президентских выборов, – заявил он.