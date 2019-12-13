Додон – Санду и Нэстасе: Усидеть на двух стульях не получится (ВИДЕО)

Лидеры блока “АКУМ” Майя Санду и Андрей Нэстасе, будучи в коалиции с социалистами, настаивали на изменении законодательства таким образом, чтобы они могли быть одновременно и премьер-министром/вице-премьером, и депутатами. Об этом Игорь Додон рассказал в эфире частного телеканала.

– Они настаивали на этом через своих депутатов. Но мы сказали, что это не пройдет. Мы не можем менять закон под кого-то. Мы сказали: “Под вас сейчас менять закон мы не будем, нравится вам это или нет. Вы приняли решение идти в правительство – идите и занимайтесь правительством. Усидеть на двух стульях не получится”, – отметил президент.