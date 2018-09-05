Додон: Санду и Нэстасе последуют примеру Филата и создадут коалицию с демократами против социалистов (ВИДЕО)

Глава государства поддерживает протесты простых граждан, недовольных сложившейся в стране ситуацией, но не их лидеров, которые были у власти вместе с Демократической партией последние 9 лет. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале, призвав граждан не позволять обмануть себя в очередной раз.

– Почему они (лидеры этих протестов – прим. ред.) не говорят откровенно? Пусть на площадь выйдет Майя Санду и скажет: “Да, люди добрые, да, я голосовала за Плахотнюка, Канду, Филипа, за всех голосовала. Была с ними у власти, но ошиблась, теперь мое мнение изменилось”. Еще раз повторюсь: все лидеры этих протестов были партнерами по правительству, тех, против которых они сейчас протестуют. Когда они были вместе и голосовали за многие вещи, в том числе миллиард, другие вещи, почему тогда они не были такими умными? Почему Нэстасе не был таким умным, когда его нанаш вел бизнес с Плахотнюком в Victoriabank? После того, как они разругались, один остался на площади, другой у власти и начали формально бороться между собой. Вот что должны понять граждане Республики Молдова – что этот цирк организован бывшими партнерами по правительству, – подчеркнул президент.

Игорь Додон отметил: в преддверии предстоящих парламентских выборов так называемые проевропейские партии намерены снова использовать граждан в своих целях, а для этого пытаются играть в “правительство” и “оппозицию”, чтобы убедить электорат проголосовать за них еще раз. Но социалисты не допустят этого и будут объяснять людям в каждом населенном пункте страны, что те, кто сейчас имитируют борьбу, в конечном итоге вновь сядут за стол переговоров и создадут очередной альянс.

– Видели мы это. Филат тоже клялся, что не воровал, но его поймали с поличным. Все они клялись, что не будут создавать коалицию с ДПМ. Не помните 2013-й? Создали коалицию, хотя тоже все клялись. Пэдуря Домняскэ, долой Плахотнюка до февраля. И после этого что? Извинились и создали коалицию! Точно так же сделают Майя Санду и Андрей Нэстасе. Увидите. Если у них будет достаточно мандатов для того, чтобы создать коалицию против социалистов, Додона, они это сделают – так же, как на определенном этапе создали альянс против Воронина. Мы этот цирк наблюдали 9 лет. Люди должны понять, что пора это прекратить, – подытожил он.