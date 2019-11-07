Додон: Санду и Нэстасе изначально хотели коалицию на 4 месяца. Видим, что сейчас они делают всё, чтобы исполнить свое желание

Додон: Санду и Нэстасе изначально хотели коалицию на 4 месяца. Видим, что сейчас они делают всё, чтобы исполнить свое желание

Президент и социалисты с самого начала выступали за то, чтобы правящая коалиция проработала весь мандат – 4 года. Однако Майя Санду и Андрей Нэстасе хотели сотрудничества только на 4 месяца, чтобы сменить правительство, а после – пойти на досрочные выборы. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. 

– И вот, прошли 5 месяцев, и мы видим, что наши партнеры делают всё для того, чтобы найти причины исполнить свое желание, – отметил он. 

Глава государства подчеркнул: стране нужна стабильность, и он, и социалисты считают, что нужно сделать всё для того, чтобы сохранить парламентское большинство и правительство, но не любой ценой. Всё должно быть в рамках закона, говорит президент.

– Уверен, что людям не нужны досрочные выборы. Людей меньше всего волнует, кто во главе правительства или того или иного министерства. Людям нужны конкретные результаты: зарплаты, пенсии, дороги, компенсации. Люди хотят перемен, но перемен пока нет. Я хочу найти компромисс и хочу избежать досрочные выборы, – заявил Игорь Додон. 

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