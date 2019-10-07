Додон: Самое большое богатство Молдовы – это ее народ (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Самое большое богатство Молдовы – это ее народ (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочее заседание по вопросу организации торжественного собрания, посвященного 30-летию этнокультурных ассоциаций. Мероприятие пройдет 1 ноября в столичном Дворце Республики под патронатом Президента Республики Молдова.

– Обсудили ход подготовки мероприятия, а также сценарий его проведения, учитывая, что оно соберет высокопоставленных лиц, гостей из-за границы и представителей всех этносов, населяющих нашу страну. В ходе собрания запланировано подписание Меморандума о сотрудничестве между Комиссией по межэтническим связям Республики Молдова и профильной комиссией Общественной палаты Российской Федерации. Подчеркнул, что самое большое богатство Молдовы – это ее народ вне зависимости от этнического происхождения. Добавил при этом, что администрация президента будет и далее уделять повышенное внимание сохранению традиций, ценностей и культур всех этнических групп нашей страны, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Стоит подчеркнуть, что собрание будет проведено Комиссией по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова в сотрудничестве с республиканскими и территориальными этнокультурными организациями страны.

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