Додон: Самое большое богатство Молдовы – ее народ, независимо от этнического происхождения (ВИДЕО)

Глава государства принял участие в Форуме национальностей под названием «Сохраняя наследие, создаем будущее» под патронатом Президента Республики Молдова в рамках празднования Года Штефана чел Маре.

Мероприятие было организовано Комиссией по межэтническим отношениям Общественной палаты при Президенте Республики Молдова в сотрудничестве с республиканскими и территориальными этнокультурными организациями Молдовы.

На форуме президент озвучил инициативу о том, чтобы 30% депутатов Парламента Республики Молдова избирались из числа представителей других национальностей, которые в совокупности составляют как раз треть населения страны, то есть около миллиона человек.

– По крайней мере, предвыборный список Партии социалистов на парламентских выборах 2018 года будет на треть состоять из представителей других народов, населяющих Молдову, – сказал он.

Еще одна инициатива президента – придать историческому знамени Штефана чел Маре статус исторического флага, по примеру других государств, где, помимо государственного флага, есть и исторический.

В ходе выступления форуме Игорь Додон также подчеркнул, что самое большое богатство Молдовы – ее народ, независимо от этнического происхождения.

– Нас всех объединяют традиции и ценности, христианская религия и общая история, но нас также объединяет любовь к Родине, к нашей общей культуре и памяти. Молдова всегда давала приют представителям разных народов, поэтому традиции веротерпимости и гостеприимства у нас в крови. Сегодня в независимой Республике Молдова мы стремимся сохранить межнациональное согласие. Нас часто пытались сталкивать и провоцировать, но мы проявили мудрость и преодолели это. Нужно объединить усилия, чтобы отстоять наше государство, – подчеркнул президент.

Республика Молдова остается страной со значительной долей других национальностей, которые играли и продолжают играть заметную роль во всех сферах жизни молдавского государства, добавил Игорь Додон. Более того, они являются наиболее последовательными и активными сторонниками сохранения нашей государственности, и мы должны это приветствовать, сказал он.

– Само существование независимого молдавского государства – это гарантия сохранения межнационального мира и согласия, и мы решительно осуждаем все попытки, направленные на ликвидацию молдавской государственности, что может привести к непредсказуемым последствиям. Неслучайно мы объявили 2018-й Годом Штефана чел Маре, ведь его славное имя ассоциируется с безграничной любовью к родному краю и самоотверженной борьбой за молдавскую государственность. Продолжение дела и традиций Штефана чел Маре сегодня – это наш долг. Прежде всего, мы должны системно заниматься воспитанием гражданского патриотизма в противовес разрушительному ультранационализму, что будет служить консолидации нашего общества на благо всей страны, – заключил он.