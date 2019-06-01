Додон: Самое большое богатство любого народа – дети

Додон: Самое большое богатство любого народа – дети

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с поздравлением по случаю Международного дня защиты детей. Публикуем текст его послания без сокращений. 

От всей души поздравляю всех детей и их родителей с Международным днем защиты детей. 

Самое большое богатство любого народа – дети. Обязанность взрослых – воспитывать и оберегать будущее поколение, создавать все условия для гармоничного развития детей в семье, помогать в реализации их целей. 

В этот день хочу пожелать здоровья, счастья и процветания всем детям. Давайте радоваться и наслаждаться заботой и вниманием по отношению к тем, кто дороже нам всего на свете – нашим детям. 

Веселого и яркого лета, наполненного запоминающимися событиями и особыми эмоциями! 

 

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