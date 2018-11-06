Додон: С 1 января десятки тысяч молдаван смогут приехать из России в Молдову, чтобы увидеть свои семьи

В рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” Президент Республики Молдова Игорь Додон подробно рассказал о своей договоренности с Владимиром Путиным о втором этапе миграционной амнистии для граждан Молдовы.

В частности, президент напомнил, что на территории Российской Федерации находятся около 600 тысяч молдаван, а примерно у 200 тысяч есть нарушения миграционного законодательства. Благодаря миграционной амнистии по 26 статье Федерального закона РФ “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”, вернуться в эту страну смогли несколько десятков тысяч молдаван, но не все успели воспользоваться этой возможностью, отметил глава государства. Кроме того, у многих нарушения по статье 27. Начиная с 1 января 2019 года, благодаря договоренности Игоря Додона и Владимира Путина, эти граждане смогут быть амнистированы и по 26, и по 27 статьям.

– Это очень важный шаг. Сотни тысяч граждан находятся в РФ и не были дома несколько лет, потому что они нарушили правила пребывания в России и боятся, что если выедут из РФ, уже не смогут вернуться в течение 3-5 лет. Они не видели детей, внуков. Надеюсь, что с 1 января десятки тысяч молдаван вернутся в страну, чтобы увидеть свои семьи, – сказал глава государства.

Додон также напомнил, что 24 ноября у него запланирована встреча с молдавскими соотечественниками в Москве, а 25 ноября – в Санкт-Петербурге, на которых президент детально объяснит, как молдавские граждане смогут воспользоваться миграционной амнистией. Кроме того, он собирается провести беседы на эту тему и с лидерами молдавской диаспоры во всех регионах РФ.