Додон: Рынки будем открывать поэтапно (ВИДЕО)

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В рамках передачи “Президент отвечает” Игорь Додон пообещал как можно быстрее решить вопрос с открытием рынков.

Глава государства считает, что деятельность экономических агентов и рынков должна быть возобновлена, но поэтапно и с соблюдением всех эпидемиологических норм и правил. Додон уточнил, что на первом этапе рынки откроются в малых сёлах и райцентрах, затем – в райцентрах покрупнее. Последними заработают крупные рынки в Кишинёве и Бельцах.

– Мои коллеги должны обсудить этот вопрос со специалистами. Надеюсь, подробное решение насчёт рынков будет принято уже сегодня, – подчеркнул глава государства.

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