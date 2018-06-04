Додон: Русский язык останется языком межнационального общения в Молдове

Глава государства категорически осуждает очередное антинародное, антиконституционное решение Конституционного суда о признании “устаревшим” Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова. Об этом президент написал на своей странице в соцсети.

В частности, Игорь Додон отметил, что положения этого закона, принятого Верховным Советом Молдавской ССР в 1989 году, являются краеугольным камнем общенационального консенсуса в полиэтническом молдавском обществе. Молдавский язык в качестве государственного и русский язык как язык межнационального общения – это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности.

– Любые попытки разрушить этот исторический консенсус могут привести к самым непоправимым последствиям. Сегодняшнее решение Конституционного суда – это очередной политический демарш со стороны лиц, имеющих гражданство другого государства. Либеральная партия, политическое формирование с рейтингом менее 1%, не может решать судьбу единого многомиллионного народа нашей страны, в состав которого входят многие этнические группы, – отметил он. Как Президент Республики Молдова и как гарант соблюдения прав и свобод каждого гражданина страны Игорь Додон будет настаивать на незыблемости положений Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, который продолжает действовать в нашей стране, Конституции Республики Молдова, а также Концепции национальной политики Республики Молдова, принятой Парламентом РМ в 2003 году. – Заверяю всех граждан Молдовы и наших международных партнеров: молдавский язык был и останется государственным языком в Республике Молдова, а русский – языком межнационального общения в нашей стране, – подытожил президент.