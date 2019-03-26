Додон – руководству Приднестровья: Определитесь, вы больше за кого – за ДПМ или за “Единую Россию”? (ВИДЕО)

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В рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” Игорь Додон прокомментировал последние заявления руководителя Приднестровья Вадима Красносельского относительно результатов парламентских выборов в нашей стране.

Глава государства, в частности, отметил, что если у Красносельского есть “желание вести диалог, это необязательно делать через публичные заявления”.

– У него есть мой мобильный телефон, мы можем общаться. Мы договаривались, что будем встречаться и общаться. Если это делается для какого-то пиара – я видел много заявлений и его, и так называемого министра иностранных дел -, я обещал, что не буду давать себя провоцировать на жесткие ответы, хотя, безусловно, я должен ответить жестко, и я знаю, что ответить. Мы все очень хорошо понимаем, что происходит. Но я хочу, чтобы у нас был диалог дальше. Поэтому я проявлю сдержанность и политическую мудрость, – сказал президент.

Вместе с тем глава государства не обошел вниманием ситуацию с голосованием жителей Приднестровья. Он напомнил, что на выборах в Госдуму России участки были открыты на территории непризнанной ПМР, и в них приняли участие порядка 50 тысяч граждан. В то же время на выборах 24 февраля участки были перенесены на правый берег Днестра. Людей буквально сажали в автобусы и вывозили для голосования за “нужных” кандидатов. В итоге в выборах в парламент Молдовы приняло участие практически такое же количество людей, как и в Госдуму РФ.

– Так, ребята, вы больше за кого: за Демократическую партию или за “Единую Россию”? Определитесь. Усилий больше было со стороны “Шерифа” и руководства ПМР, чтобы этих людей привезти на правый берег проголосовать. Думаю, жители Приднестровья задают себе вопрос: “А за кого нас заставили голосовать? За “независимых” депутатов, которые говорят, что они за Европу и срочную интеграцию в ЕС?” Они в шоке. Они взяли эти 20$, им сказали голосовать “вроде как за наших”. И говорить сейчас, что “я – не я, и депутаты не моя” – не пройдет. Вы обеспечили этим депутатам голоса, это ваши представители в молдавском парламенте. Если бы вы не загружали с ваших предприятий людей в автобусы, чтобы они проголосовали за этих кандидатов, они бы никогда депутатами не стали. Теперь возьмите этих депутатов, дайте им кабинет на левом берегу, и пусть они работают с людьми. Я знаю, что кандидаты, которых предлагали социалисты, – это жители Молдовы, которые родились в Приднестровье, которые там жили и работали. И я знаю точно, что эти “независимые” кандидаты, которые в итоге были избраны, там никаких встреч не проводили – это легко проверить, – добавил он.

Игорь Додон подчеркнул: того, что было до сих пор в Приднестровье, – больше не будет, и есть много проблем, которые нужно решать вместе: это и транзит газа, и экономические, и социальные, и другие вопросы. Публичные высказывания подобного рода и провокации ни к чему хорошему не приведут, выразил уверенность президент.

– И простые люди тоже хорошо понимают, что нужно находить общий язык. Давайте его найдем. Я знаю, что вы сделали для демократов, мы все знаем. Давайте отложим это в сторону и попытаемся как-то находить общий язык дальше. Если нет этого желания, как вы неоднократно говорили, что у вас другие партнеры в Кишиневе, и вы четко доказали этими выборами, кто ваши партнеры – время покажет и расставит все точки над “i”. Я остаюсь при своей позиции, я за диалог и за то, чтобы мы нашли как можно быстрее политическое решение этого конфликта. Мы должны быть вместе, у Приднестровья другого шанса нет, нет другого будущего. Надо смотреть чуть-чуть дальше. Жизнь заканчивается не сегодня – смотрите в будущее, постарайтесь посмотреть, – подытожил президент.