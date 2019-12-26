Додон: Руководство страны сделает всё для того, чтобы увеличить количество услуг по медполису (ВИДЕО)

Додон: Руководство страны сделает всё для того, чтобы увеличить количество услуг по медполису (ВИДЕО)

Власти страны сделают всё возможное для того, чтобы увеличить количество услуг, которые можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в рамках “прямой линии” на “Первом в Молдове” заявил президент Игорь Додон. 

– Гражданин должен знать, что если он заплатил за полис, государство гарантирует ему конкретные услуги, прописанные в нем. По мере возможности государства этот список должен расширяться. Думаю, новое руководство займется этим вопросом, – сказал президент. 

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