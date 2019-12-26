Додон: Руководство страны сделает всё для того, чтобы увеличить количество услуг по медполису (ВИДЕО)

0

Власти страны сделают всё возможное для того, чтобы увеличить количество услуг, которые можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Об этом в рамках “прямой линии” на “Первом в Молдове” заявил президент Игорь Додон.

– Гражданин должен знать, что если он заплатил за полис, государство гарантирует ему конкретные услуги, прописанные в нем. По мере возможности государства этот список должен расширяться. Думаю, новое руководство займется этим вопросом, – сказал президент.