Додон: Руководство Молдовы и сегодня, и завтра будет уделять большое внимание жителям Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил на торжественном собрании, посвящённом 25-летию образования Гагаузской автономии.

В своем выступлении глава государства отметил, что создание Автономно-территориального образования Гагаузия соответствовало интересам развития нашего молодого государства, которое находилось на этапе созидания. Выполнение этой задачи проходило в тесном сотрудничестве между центральными властями и руководством Гагаузской автономии. Для других стран мира это послужило примером того, как можно урегулировать этнополитический конфликт мирным путем и в интересах всего государства.

– Несомненно, мы и в дальнейшем, объединив усилия, позаботимся об укреплении правового статуса Гагаузской автономии на основе современных европейских и мировых стандартов, – сказал президент.

Игорь Додон подчеркнул, что совместная рабочая группа, состав которой был недавно обновлен, возобновила свою деятельность в Парламенте Республики Молдова, и заверил в том, что промульгирует пакет законов для Гагаузии только после того, как все вовлеченные стороны придут к консенсусу в этом отношении. Он выразил удовлетворение тем, что впервые с момента обретения нашей страной независимости уроженцы Гагаузии широко представлены в правительстве, парламенте и в других структурах. Президент также поприветствовал тот факт, что, невзирая на проблемы и трудности, Гагаузская автономия успешно развивается и обретает современные черты. Руководство Молдовы и сегодня, и в будущем будет уделять особое внимание жителям Гагаузии, поддерживать экономическое развитие региона и его культурное разнообразие, заявил он.

Полный текст выступления можно прочитать здесь.