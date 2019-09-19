Додон: Российские инвесторы приехали в Молдову с серьезными намерениями. Некоторые хотят купить винные заводы (ВИДЕО)

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Предстоящий Молдавско-российский форум, в котором примут участие более 1 000 бизнесменов, – это еще один шаг вперёд в направлении развития молдо-российских отношений. Об этом глава государства заявил в эфире общественного телеканала. Игорь Додон поделился своими ожиданиями от мероприятия.

– Недавно в Кишинёве были эксперты из Роспотребнадзора. Сегодня состоялось заседание Молдавско-российской межправкомиссии. Я думаю, что российский рынок, который уже по сравнению с прошлым годом стал более доступным для наших производителей, в последующие несколько месяцев расширится, увеличится объём экспортируемой в РФ продукции, – сказал он.

Глава государства отметил: российские бизнесмены хотят и готовы инвестировать в Молдову. Многие из них приехали на форум с конкретными планами.

– Я знаю, что кто-то в эти дни уже хотел бы купить несколько винных заводов, чтобы начинать собирать виноград и обеспечить вином российский рынок. Я думаю, что минимум 20-30% приехали уже с серьёзными намерениями. Некоторые из них приезжают впервые. Те изменения, которые произошли в июне, стали для многих основанием, чтобы приехать, – добавил он.

Президент также добавил, что продолжает выступать за разноплановое сотрудничество в интересах нашей страны.

– Я говорю: пускай приезжают все. Пускай приезжают румыны, пускай приезжает кто хочет. Приезжают и инвестируют тут, покупают нашу продукцию. Было бы глупостью говорить, чтобы русские не приезжали и не покупали наш виноград и яблоки. Мы должны быть открытыми, и мы должны их мотивировать, чтобы они приезжали. Пускай приедут 10 000 русских и каждый из них купит по 100 кг винограда, и мы пойдем вперёд. Для меня не имеет значения, кто, но реальная ситуация такова, что сельскохозяйственные продукты покупают русские, европейцы их не приобретают. В прошлом году европейцы купили несколько сотен тонн яблок, а русские – 250 тысяч тонн. Разница чувствуется. Румыния, конечно, важный партнёр, с ней у нас должны быть хорошие отношения, и они есть. Но сельскохозяйственные продукты в большей степени идут на российский рынок, – добавил он.