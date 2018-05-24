Додон: Российские бизнесмены готовы создавать в Молдове новые рабочие места

В рамках визита в Санкт-Петербург глава государства провел встречу с одним из лидеров общественной организации «Деловая Россия» – известным российским предпринимателем Игорем Чайкой.

В непринуждённой обстановке стороны обсудили целый спектр важных вопросов молдо-российского экономического сотрудничества, в первую очередь, вопрос инвестиций российского бизнеса в экономику Молдовы.

– Российские бизнесмены готовы инвестировать в нашу экономику крупные средства, создавать новые предприятия и рабочие места. Однако для этого предпринимателям необходимо создать благоприятные условия деятельности, – отметил по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Глава государства поблагодарил российского предпринимателя за интерес, который он проявляет к сотрудничеству с нашей страной, а также за решение полностью финансировать реставрацию памятника XIX-го века в Вулканештах, посвященного победе русской армии в битве при Кагуле 1770 года. Ремонтные работы монумента проходят под эгидой Президента Республики Молдова и башкана Гагаузии. Открытие памятника планируется на осень текущего года.

Также стороны обсудили вопросы организации и проведения в Кишиневе молдо-российского бизнес-форума, который намечено провести в сентябре текущего года.