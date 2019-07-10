Додон: Российская сторона делает новые шаги навстречу Республике Молдова

Додон: Российская сторона делает новые шаги навстречу Республике Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал решение Российской Федерации расширить список молдавских производителей, имеющих возможность поставлять свою продукцию РФ. 

– Хорошая новость для молдавских экспортеров аграрной продукции! Благодаря нашим договоренностям с руководством РФ, российская сторона делает новые шаги навстречу Республике Молдова и расширяет список экономических агентов, которые могут поставлять свою продукцию на рынок России, – написал он на своей странице в соцсети. 

Напомним, список должен быть предоставлен российской стороне до 15 июля. Среди условий – наличие производственной инфраструктуры и логистики для доставки собственной продукции, а также исключение посредников. В данной связи НАБПП намерено актуализировать обращения, поданные производителями, желающими поставлять свою продукцию на рынки РФ. Кроме того, инспекторы Агентства проверят в территориях соответствие экономических агентов выдвинутым условиям.

 

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