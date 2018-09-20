Додон: Россия осталась самым преданным инвестором Молдовы, несмотря на политику евроунионистов (ФОТО)

В контексте Молдо-российского экономического форума президент Молдовы Игорь Додон счел важным представить общественности несколько показателей, которые нагляднее всего описывают экономические связи Республики Молдова с ее зарубежными партнерами.

С этой целью глава государства проанализировал имеющиеся официальные данные от Национального бюро статистики и Национального банка. В части внешней торговли он брал в расчет данные за последние десять лет (с третьего квартала 2008 года по второй квартал 2018-го). В части прямых иностранных инвестиций взяты данные за 2009-2016 годы (см. графики ниже). Президент охватил более долгий период, поскольку именно он отражает реальное и основополагающее состояние экономических отношений, а не конъюнктуру данного момента.

Основные выводы глава государства привел на своей странице в соцсети. Они следующие:

1. Россия остается крупнейшим торговым партнером Молдовы, сохраняя первое место как по экспорту из Молдовы, так и по импорту. В то же время торговые отношения Молдовы с Российской Федерацией остаются одними из самых сбалансированных среди крупнейших партнеров. Таким образом, с Российской Федерацией, в отличие от других важнейших партнеров, у Молдовы на протяжении долгого времени сохраняется равновесие между экспортом и импортом.

2. Другой аспект касается прямых иностранных инвестиций, которые лежат в основе экономического роста, создания рабочих мест и появления экспорта. Россия по-прежнему является крупнейшим иностранным инвестором в Республике Молдова с объемом инвестиций более 716 млн. долларов, что вдвое больше, чем следующая по списку страна, которая, фактически, представляет собой оффшорную зону с капиталом неясного происхождения.

Более того, за последние 9 лет правления «Альянса за европейскую интеграцию», который постоянно атаковал Россию, эта страна всё же осталась самым преданным инвестором и увеличила объем инвестиций в Молдову более чем на 113 млн. долларов. Примерно за этот же период такие страны, как Великобритания, США и Румыния, вывели свои инвестиции в совокупности почти на 160 млн. долларов.