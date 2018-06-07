Додон: Россия и Беларусь – лидеры по импорту фруктов и ягод из Молдовы в текущем году

За первые 5 месяцев 2018 года молдавские фрукты и ягоды нового урожая экспортировались преимущественно на рынок Евразийского Экономического Союза.

Об этом рассказал президент Молдовы Игорь Додон, опираясь на данные, предоставленные Национальным агентством по продовольственной безопасности. Так, он отметил, что экспортеры снова отдают предпочтение стратегическому рынку Евразийского Экономического Союза (около 99%), причем лидерами по импорту фруктов и ягод стали Российская Федерация и Беларусь – соответственно, 64,4% и 35%. Для сравнения: на рынок ЕС вывезено лишь 0,6% объема экспортированного товара.

Так, по объему экспорта черешни на рынок Российской Федерации зафиксирован 7-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 344 до 2373 тонн. Объем экспорта клубники вырос в шесть раз – с 222 до 1354 тонн. Экспорт черешни на рынок Беларуси составил 980 тонн, что 3,4 раза больше предыдущего отчетного периода (284 тонны).

В то же время наши экспортеры впервые вывезли на рынок Российской Федерации и Беларуси вишню в количестве, соответственно, 195 и 1150 тонн. Для сравнения: на рынок ЕС экспортировано всего лишь 5 тонн вишни в Румынию и 36 тонн черешни в Латвию, то есть менее 1% общего объема экспорта.

– Эти результаты получены благодаря усилиям, приложенным Президентом Республики Молдова для восстановления торговых отношений с Российской Федерацией. Получение Республикой Молдова статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе придаст новый импульс тенденции роста экспорта. Республика Молдова может стать мостом между Востоком и Западом. Нам нужны хорошие отношения со всеми странами, нас интересует как доступ к новым рынкам, так и возвращение на традиционные рынки. Это еще одно доказательство того, что результаты прилагаемых усилий и нашей политики не заставляют себя ждать, – с удовлетворением отметил Додон.