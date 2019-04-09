Додон: Россия была и останется стратегическим партнером Республики Молдова (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно укрепления молдавско-российского сотрудничества, а также о политической ситуации в нашей стране.

В частности, глава государства дал высокую оценку состоявшейся в Москве встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и выразил надежду на то, что Его Святейшество в течение нынешнего года посетит Молдову. Кроме того, Игорь Додон и руководитель дипломатической миссии говорили о мероприятиях в рамках Года Республики Молдова в Российской Федерации. Президент подчеркнул, что в данном направлении разработан комплексный план мероприятий, который включает, помимо прочего, участие в Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, организацию в городе Костроме Фестиваля «Дни Молдовы», «Дня молдавского национального костюма» в Воронеже, Фестиваля молдавского вина в сентябре в Москве и многое другое. Касаясь других вопросов, они также обсудили мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

– Подчеркнул, что Россия была и останется стратегическим партнером Республики Молдова, и мы будем прилагать все усилия для укрепления этого партнерства, – подытожил Додон.