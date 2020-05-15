Додон: Республика Молдова гордится образцовыми, честными и трудолюбивыми семьями

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Традиционно в середине мая в Республике Молдова отмечается Международный день семьи. По этому случаю глава государства выступил с теплыми и искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями здоровья, благоденствия и воплощения в жизнь ваших надежд.

– Для каждого из нас семья – это самое дорогое, что у нас есть, что означает любовь и утешение, понимание и согласие, привязанность и сострадание. Семейный очаг, не отделимый от человеческой природы, – это начало всех начал, высшая ценность и главное сокровище человека, место, в котором воспитываются добро, истина и красота. С удовлетворением констатирую, что Республика Молдова гордится образцовыми, честными и трудолюбивыми семьями, которые растят и воспитывают ответственных граждан, достойных людей, прославляющих нашу страну на весь мир, – отметил он.

Президент подчеркнул, что для него важны уверенность в будущем, спокойствие и благополучие каждой семьи, ведь крепкая и сплоченная семья – залог стабильного развития общества.

– Я буду и впредь продвигать и поддерживать социальные программы, главной задачей которых является защита и поддержка института семьи. Желаю вам семейного счастья! – подытожил Игорь Додон.

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