Додон: Решение Санду было сюрпризом для многих в “АКУМ” (ВИДЕО)

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Решение Майи Санду было сюрпризом для многих членов команды “АКУМ” и было принято всего за несколько часов до того, как президент, премьер и спикер должны были провести трехстороннюю встречу и обсудить, как будут двигаться дальше после выборов. Заявление в рамках программы “Главный вопрос” сделал Игорь Додон.

Он в очередной раз подчеркнул, что Санду не обсудила намерение принять это решение с партнерами по коалиции, а лишь поставила их перед фактом, чем, по мнению президента, она показала свое отношение к ним. Кроме того, принятые нововведения являются неконституционными, отмечает Додон. Фактически, правительство полностью берет под свою контроль судебную систему и прокуратуру.

– Мы три дня пытались объяснить коллегам, что это неправильно, но они не хотели нас слышать. Если бы социалисты не выдвинули вотум недоверия, этот антиконституционный закон вступил бы в силу. Поэтому социалистам пришлось выйти с этой инициативой, чтобы приостановить вступление в силу этого закона, – пояснил он.