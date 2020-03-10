Додон: Ремонт любимого в народе театра «С улицы Роз» – вопрос не только поддержки культуры, но и укрепления связей с Россией (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочее совещание на тему строительства здания Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз», носящего имя Юрия Хармелина – основателя, художественного руководителя и главного режиссера. Во встрече, которая состоялась по просьбе Хармелина, приняли участие министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, президентские советники, представители администрации театра и строительной компании.

Стороны обсудили организационные и технические вопросы, касающиеся финансирования и непосредственно строительства здания. В ходе встречи было отмечено, что ранее российская сторона заявила о готовности выделить средства на эти цели.

– Подчеркнул, что ремонт любимого в народе театра «С улицы Роз» – вопрос не только поддержки культуры в нашей стране, но и укрепления гуманитарных связей Республики Молдова с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией, – отметил Додон на своей странице в соцсети.