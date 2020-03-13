Додон: Реформа юстиции – приоритет №1 для нынешних властей РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня встречу с Комиссаром по правам человека Совета Европы Дуньей Миятович, которая находится в Республике Молдова с рабочим визитом.

В ходе беседы президент высоко оценил партнерство Республики Молдова с Советом Европы и тот интерес, который проявляет Организация и ее Управление по правам человека к событиям в нашей стране. В связи с этим он выразил благодарность за постоянную поддержку со стороны Совета Европы и ее открытость к оказанию помощи нашей стране в имплементации реформ. Игорь Додон подтвердил, что реформа юстиции является приоритетом номером один для нынешних властей РМ.

Отдельным вопросом дискуссии стало вызывающее обеспокоенность конституционных властей Республики Молдова положение с правами человека в приднестровском регионе. Отдельно глава государства коснулся проблемы, связанной с незаконным содержанием в заключении граждан Республики Молдова, а также с положением школ, использующих латинскую графику.

Кроме того, стороны говорили о процессе ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы. Президент рассказал о процедурных этапах, по которым сейчас проходят власти в этом вопросе.

