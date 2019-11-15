Додон: Реформа юстиции будет продолжена, все громкие дела – доведены до конца, а виновные – наказаны (ВИДЕО)

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Реформа юстиции будет продолжена согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон. Глава государства также пообещал, что все начатые громкие дела будут доведены до конца, а всех виновных – накажут по закону вне зависимости от их партийной принадлежности.

– На следующей неделе новый министр юстиции должен проработать проект, который получил отрицательный отзыв Венецианской комиссии месяц назад, а правительство Санду ничего не сделало, кроме как разработало другой, еще хуже. Нужно срочно внести в проект то, что предлагают внешние партнеры, и на следующей неделе его нужно отправить в Венецианскую комиссию. Уже 7-9 декабря будет заседание Венецианской комиссии, где этот проект должен получить положительную оценку. И сразу после 10 декабря его нужно принять в Молдове и двигаться в этом направлении, – отметил Додон.

По словам главы государства, в общих чертах это означает, что «царьки» судебной системы должны уйти: либо сами, и это произойдет уже в ближайшие недели, либо их «уйдут», согласно новому принятому закону.

– Те, кто стоял у истоков плахотнюковского режима, – уйдут. Там несколько десятков людей, которые должны уйти: держаться зубами мы не позволим. Нужно быстренько провести чистку прокуратуры и срочно назначить генерального прокурора. Есть 2 варианта. Либо мы берем конкурс, проведенный прошлым правительством, и отправляем эти 4 кандидатуры в ВСП. Пусть они определяются и дают президенту предложения. Второй вариант – провести новый конкурс, но мы опять потеряем время, еще месяц-полтора. А нам нужно это как можно быстрее, так как там тоже нужно делать чистку, – заявил он.

Президент также заверил в том, что не будет никаких послаблений и в отношении начатых громких расследований.

– Все громкие дела – кража миллиарда, аэропорт и так далее – нужно довести до конца. Плахотнюк в международном розыске: он должен быть найден и возвращен домой. И это касается всех. Если кто-то думает, что если за нас проголосовали демократы, мы будем кого-то где-то прикрывать, – категорически нет. Все должны отвечать по закону. Демократ или социалист – неважно. Если мы этого не сделаем, люди нас не поймут, – подытожил он.