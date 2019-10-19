Додон: Развитие спорта, в том числе детского, – приоритет (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с Президентом Молдавской федерации футбола Леонидом Олейниченко Игорь Додон объявил сегодня об открытии муниципального этапа первого Кубка Президента Республики Молдова среди детей. На столичном стадионе «Зимбру» собрались 24 команды, состоящие из 400 лицеистов.

Идея организации такого турнира появилась недавно по инициативе партнеров из Италии, представляющих в том числе профессиональные клубы этой страны. Таким образом, под патронатом президента будет продвигаться и развиваться детский футбол, а самых талантливых игроков отберут в итальянские футбольные клубы, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

– В то же время я уточнил, что если в нынешнем году речь идет о 24 кишиневских командах, то в 2020-м планируется участие нескольких сотен команд и, соответственно, нескольких тысяч игроков из всей Молдовы. Мы пригласим больше иностранных гостей, чтобы еще активнее продвигать наших талантливых юных футболистов. Подчеркнул, что развитие спорта, в том числе детского, остается приоритетом для президентской администрации. Исходя из этого, я решил предложить специальные премии президента лучшим командам. За первое место будет выдано 200 тысяч леев, за второе место – 150 тысяч, а за «бронзу» – 100 тысяч, – сообщил он.

Кроме того, глава государства подарил сегодня каждому игроку по спортивной сумке со всем необходимым инвентарем и пожал руку каждому юному капитану, после чего дал старт турниру на Кубок Президента и пожелал удачи всем командам.