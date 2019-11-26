Додон: Развитие сельского хозяйства – приоритет нового правительства (ФОТО, ВИДЕО)

После этого глава государства отправился в Тараклию, где по приглашению председателя Тараклийского района Ивана Пасларя побывал на празднике работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

– Поздравил всех с профессиональным праздником, пожелал богатого урожая и процветания. Кроме того, вручил почетные грамоты президента 11 местным работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, пожелал им здоровья и новых достижений. Подчеркнул, что развитие сельского хозяйства в целом и технологий переработки аграрной продукции в частности является одним из приоритетов нового правительства, которое действует в тесной координации с администрацией президента и парламентом. Добавил, что я и сам по первому образованию экономист сельского хозяйства, поэтому считаю День работника аграрной отрасли и своим профессиональным праздником, – отметил президент на своей странице в соцсети.