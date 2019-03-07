Додон: Развитие инфраструктуры городов и районов Молдовы – один из приоритетов администрации президента (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Развитие инфраструктуры городов и районов Молдовы – один из приоритетов администрации президента (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в южные регионы Молдовы, где будут распределены четыре оставшихся автомобиля КАМАЗ, безвозмездно переданные нам Российской Федерацией.

Первые две единицы спецтехники перешли в распоряжение властей города Комрата и крупнейшего в Европе села Конгаз Гагаузской автономии. Местное руководство в лице башкана Ирины Влах и жители с радостью приняли этот подарок от российских партнеров и искренне поблагодарили Игоря Додона и Владимира Путина.

– Наличие новой спецтехники значительно упростит решение коммунальных проблем в регионе. Заверил присутствующих, что развитие инфраструктуры городов и районов Молдовы остаётся одним из приоритетов администрации президента, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

Напомним, ранее два КАМАЗа были переданы Кишиневу, а есть 6 машин отправились на север Молдовы.

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