Додон: Развитая конкурентоспособная промышленность – залог процветания страны (ФОТО, ВИДЕО)

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В Бельцах Игорь Додон ознакомился с работой одного из крупнейших местных предприятий – ООО “InfiniTextil”. Созданная в 1997 году, фабрика занимается производством высококачественной одежды, соответствующей мировым стандартам. Продукция экспортируется в США, Европу и Россию. Коллектив “InfiniTextil” насчитывает 200 квалифицированных сотрудников, которые ежемесячно производят 100 тысяч изделий.

Глава государства посетил производственный цех и побеседовал с работниками об условиях труда и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Игорь Додон дал высокую оценку способу развития производства, которое использует все возможности для повышения конкурентоспособности продукции и экспортных мощностей предприятия. Он также положительно оценил работу коллектива и заверил всех в том, что окажет им необходимую помощь, ведь развитая конкурентоспособная промышленность – залог процветания страны.

– Отметил, что проблемы, затронутые коллективом, как-то: необходимость разработки инвестиционной стратегии, благоприятной для развития промышленности в Республике Молдова, урегулирование проблемы отсутствия трудовых ресурсов через национальную программу поддержки молодежи и молодых семей и т.д. – всё это относится к числу приоритетов администрации президента, и в этом направлении уже предпринимаются конкретные меры путём разработки ряда законодательных инициатив в этой области, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.