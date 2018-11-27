Додон разъяснил представителям Европейской комиссии свою стратегию по проведению Молдовой сбалансированной внешней политики (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял высокопоставленную делегацию Европейской комиссии под руководством генерального директора Управления политики добрососедства и расширения Кристиана Даниелссона (Швеция) и управляющего директора Отдела стран Европы и Центральной Азии в Европейской дирекции внешних связей Томаса Майр-Хартинга (Австрия). Во встрече принимал участие глава постоянной делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, стороны провели обстоятельную дискуссию по всему спектру отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом. Игорь Додон поблагодарил европейских партнеров за всестороннюю поддержку нашей страны.

Также президент рассказал о намеченных на 24 февраля парламентских выборах в Республике Молдова и подчеркнул важность их транспарентного проведения с предоставлением всем электоральным конкурентам равных условий участия. Додон подробно остановился на нынешнем состоянии и перспективах урегулирования приднестровского конфликта, отметил важную роль Европейского союза в переговорах.

– Разъяснил европейским партнерам суть реализуемой президентом стратегии по проведению сбалансированной внешней политики и взаимовыгодного партнерства со странами Запада и Востока на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета и без вовлечения в геополитические игры. Особо отметил, что эта позиция доведена до сведения важнейших внешних партнеров Молдовы и находит там понимание и поддержку, – подчеркнул глава государства по итогам проведенной встречи.