Додон разъяснил представителям Европейской комиссии свою стратегию по проведению Молдовой сбалансированной внешней политики (ФОТО)

Додон разъяснил представителям Европейской комиссии свою стратегию по проведению Молдовой сбалансированной внешней политики (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял высокопоставленную делегацию Европейской комиссии под руководством генерального директора Управления политики добрососедства и расширения Кристиана Даниелссона (Швеция) и управляющего директора Отдела стран Европы и Центральной Азии в Европейской дирекции внешних связей Томаса Майр-Хартинга (Австрия). Во встрече принимал участие глава постоянной делегации Евросоюза в Молдове Петер Михалко.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, стороны провели обстоятельную дискуссию по всему спектру отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом. Игорь Додон поблагодарил европейских партнеров за всестороннюю поддержку нашей страны.

Также президент рассказал о намеченных на 24 февраля парламентских выборах в Республике Молдова и подчеркнул важность их транспарентного проведения с предоставлением всем электоральным конкурентам равных условий участия. Додон подробно остановился на нынешнем состоянии и перспективах урегулирования приднестровского конфликта, отметил важную роль Европейского союза в переговорах.

– Разъяснил европейским партнерам суть реализуемой президентом стратегии по проведению сбалансированной внешней политики и взаимовыгодного партнерства со странами Запада и Востока на основе конституционного принципа постоянного нейтралитета и без вовлечения в геополитические игры. Особо отметил, что эта позиция доведена до сведения важнейших внешних партнеров Молдовы и находит там понимание и поддержку, – подчеркнул глава государства по итогам проведенной встречи. 

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