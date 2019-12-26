Додон: Расследование резонансных дел будет доведено до конца

Расследование всех резонансных дел будет доведено до конца. В этом уверен президент Игорь Додон. В рамках “прямой линии” глава государства отметил, что думает, что “генпрокурор хорошо знает свое дело”.

– Вы знаете, что были объявлены в международный розыск сбежавшие из страны Шор и Плахотнюк. Соответствующие органы юстиции работают, мы сотрудничаем с внешними партнерами и так далее. Есть некоторые персоны, которые занимали управляющие должности в Нацбанке и других учреждениях, а их до сих пор даже не допросили. Они должны рассказать, что происходило в 2013-14 годах и начале 2015-го, так как не только Шор и Плахотнюк участвовали в этом, но также и руководство Нацбанка, и бывшие премьер-министры, министры и так далее. Их всех нужно пригласить и допросить, и тогда народ узнает правду. Когда я был депутатом в парламенте, они смеялись с трибуны и рассказывали, как крали деньги мешками. А где вы были, если все это знаете? Вы же управляющие. Это нужно прояснить, и мы этим займемся, – отметил президент.