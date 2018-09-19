Додон рассказал, в каком случае массовые протесты в Молдове будут неизбежными (ВИДЕО)

Додон рассказал, в каком случае массовые протесты в Молдове будут неизбежными (ВИДЕО)

Если Демократическая партия пойдет по процедуре снятия с гонки кандидатов ПСРМ, попытается как-то повлиять на результаты, аннулировать итоги выборов по каким-то округам или вовсе снять партию с выборов, другого выхода у социалистов, кроме как массово вывести людей на протест, не будет. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”. 

– И я думаю, что в этом протесте сойдутся все, и левые, и правые. На мой взгляд, для партии власти вообще очень опасны такие сценарии, потому что мы уже слышим справа призывы посмотреть на легитимность этих выборов. Поэтому если к этим правым добавятся еще и левые, и президент страны, который будет говорить о нелигитимности, в случае, если будут такие попытки наезжать на наших людей, тогда мы понимаем, что эти выборы никто не признает, и волна протестов, слева, справа, объединенная, будет очень большой. И все это закончится очень быстро. Поэтому, я думаю, что рисковать они не должны. Хотя они ребята рисковые, посмотрим, – сказал Игорь Додон. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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