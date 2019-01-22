Додон рассказал председателю ПА ОБСЕ о дискриминационном решении молдавского правительства (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики нашей страны.

Отдельное внимание Игорь Додон и Георгий Церетели уделили текущей ситуации, складывающейся вокруг проходящей предвыборной кампании по выборам в Парламент Республики Молдова.

– Отметил некоторые особенности данной парламентской кампании. Сообщил о своем решении не участвовать в избирательной кампании в качестве кандидата, сконцентрироваться на решении стратегических задач государства и обеспечить взаимодействие государственных институтов после выборов. Обратил внимание, что решение правительства об открытии избирательных участков за рубежом без учета численности граждан в соответствующих странах носит дискриминационный характер. В то же время приветствовал решение о выделении двух мандатов для приднестровского региона. Это можно рассматривать как первый шаг к возможному более широкому представительству Левобережья в органах власти и управления в будущем, – поведал президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.