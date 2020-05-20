Додон рассказал об экстрадиции Плахотнюка и Шора (ВИДЕО)

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Вероятность того, что гражданин Плахотнюк будет экстрадирован в Молдову, – очень высока. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV. Глава государства отметил, что проведенная прокурорами антикоррупции в прошлом году в этом направлении работа была лишь “мыльным пузырем”.

– В октябре прошлого года они с большим пафосом объявили, что “мы запускаем на Плахотнюка”. Там специально всё было сделано так, чтобы его невозможно было привлечь. Это был “пшик”, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что большие “патриоты” борются с мафией. Там ничего не было. Сейчас всё есть, и американские власти это хорошо понимают. Если в ближайшее время мы предоставим все эти детали, и наши партнеры из Америки примут другие решения, тогда, конечно, появятся вопросы к нашим партнерам из Америки. Вы сами заявляли на уровне Госдепа, что это – бандит, человек, который украл и т. д. Мы вам даем доказательства, а вы дальше его прикрываете? Для чего? Для каких-то политических процессов через 2-3 месяца? Тогда нужно сказать, что у него – политическое убежище для каких-то конкретных целей. Думаю, это тоже сыграет против Запада в целом, – сказал он.

Игорь Додон считает, что после завершения всех необходимых процедур Генеральной прокуратурой вероятность того, что Владимир Плахотнюк будет экстрадирован, очень высока, и это произойдет. Рассказал он и о возможной экстрадиции Илана Шора. Игорь Додон обсуждал этот вопрос с властями Израиля.

– Они четко сказали: “Если у вас есть окончательный обвинительный приговор, мы готовы его рассмотреть. Либо, если там что-то серьезное, есть случаи, когда мы выдаем граждан, либо будет сидеть у нас”. Поэтому, как только у нас будет окончательный приговор, а я думаю, что он будет в ближайшее время, мы его передадим израильским властям и потребуем, чтобы они нам его выдали, – рассказал он.