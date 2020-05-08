Додон рассказал о возможных вариантах развития политической ситуации

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Если выход депутатов из ДПМ продолжится, скорее всего, в Молдове будут досрочные выборы. Об этом в рамках очередного выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства рассказал о возможных вариантах развития политической ситуации, исходя их последних событий.

Игорь Додон подчеркнул: внутренние разногласия в Демпартии – личное дело демократов. Им предстоит решить, смогут ли они сохранить достаточное количество депутатов для сохранения парламентского большинства с Партией социалистов. Если не смогут, парламентского большинства не будет, а правительство будет либо миноритарным, либо, если этот кабмин отправят в отставку, – другим.

– Решение за ДПМ. Я могу сказать с уверенностью, что команда ПСРМ является консолидированной, все 37 депутатов во главе с председателем. У нас все 37 депутатов остаются вместе. Что будет делать ДПМ – видел, что сегодня ушли 4 депутата Демпартии, осталось 17. Уйдут еще 3-4 – это их внутреннее дело, – сказал он.

Глава государства также рассказал о возможных сценариях развития событий:

Если у нас будет достаточное количество депутатов, чтобы поддерживать парламентское большинство ПСРМ-ДПМ и поддерживать правительство Иона Кику. 51 депутат – это минимум, необходимый для поддержания правительства функциональным; Если из ДПМ уйдет столько депутатов, что число мандатов будет меньше 51. В этом случае не будет достаточного количества голосов для поддержки правительства. Есть 2-3 варианта. Первый: сохраняется миноритарное правительство, которому предстоит обсуждать каждый проект с каждой фракцией. Если они согласны – проект проходит, если нет – нет. Второй вариант – 51-52-53 депутата из других фракций выражают вотум недоверия правительству. Начнется период нестабильности, что может привести или к назначению нового правительства, или к досрочным парламентским выборам. Но второй период будет означать нестабильность в это и без того непростое время. Я думаю, что те, кто начал эти движения внутри или вне страны, хотят именно этого – дестабилизации. Мое мнение, что если выход депутатов из ДПМ продолжатся – скорее всего, в Молдове пройдут досрочные выборы. Или правые партии, Майя Санду, должна сесть за стол переговоров с Шором, Канду, теми, кто выходит из ДПМ. Если она хочет взять на себя такой риск – коалицию с Шором и людьми Плахотнюка – это ее дело. Но тогда, я считаю, мы президентские выборы выиграем с первого тура. Решение за ней. Но есть и вариант досрочных выборов, и я считаю, что это лучшее решение, если из Демпартии еще выйдут депутаты и не будет стабильного парламентского большинства – не из перебежчиков из других партий, а я уже говорил, что не приемлю парламентского большинства из перебежчиков. Коалиции должны образовывать прошедшие в парламент партии, а не те, кто бегут из стороны в сторону, создают группы “про”, “против” и так далее. Мы сейчас в той же ситуации, когда Плахотнюк вырвал депутатов из нескольких фракций и создал большинство. Не знаю, тот же ли сейчас кукловод, но не исключаю. Если Санду готова создать с ними большинство – пусть попробует, и возьмет на себя ответственность за это. Но я считаю, что если нет партий, подчеркну – партий – готовых создать парламентское большинство, лучше организовать досрочные парламентские выборы вместе с президентскими. Конечно, лучше бы было их избежать, чтобы не было дестабилизации, но зачем нам в парламенте нужны депутаты, которых покупают направо и налево? Пойдем на досрочные. На них в парламент пройдут две большие партии – социалисты и Майя Санду, а остальные пусть занимаются политикой вне парламента.

Подводя итог, президент подчеркнул, что есть вариант сохранения парламентского большинства из партий, а не перебежчиков, и дальнейшей работы. В противном же случае – следует провести досрочные парламентские выборы вместе с президентскими.

– И тогда мы покончим с теми, кто различными путями занимался политикой в РМ, и теперь снова, из Майями или не знаю откуда, пытается делать то же самое, – подытожил он.

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