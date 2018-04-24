Додон рассказал о важном совете, который ему дал Греф в 2009 году, и которому он следует до сих пор (ВИДЕО)

Заявление было сделано в рамках публичной лекции, которую сегодня в Кишиневе провел председатель Сбербанка России.

Совет заключается в том, что “мы должны ставить перед собой правильные цели и понимать, чего мы хотим”.

– В 2009 году, после того, как закончился мой мандат министра экономики, я зашел к Герману Оскаровичу Грефу в кабинет в Сбербанке и спросил: что делать, ваше мнение? Он мне сказал: а какова твоя цель? У простых людей есть простые цели – семья, дети, здоровье, увидеть своих внуков, обеспечить всех их. А у политиков есть цели двух типов – заработать или украсть, чтобы реализовать свои простые цели, или же оставить в истории свой след. Если у тебя первая цель – обеспечить достойное будущее для своей семьи – можешь остаться у меня работать. Но если ты хочешь стать политиком, то оставить свой след – самое важное. Поэтому первое, что мы должны сделать, каждый для себя – понять, в чем наша цель. И попытаться разделить ее на 3-4 года, месяц, недели. С 2009 года, согласно рекомендации Германа Оскаровича, я именно так и делаю, – поведал президент.