Додон рассказал о ситуации в Молдове топовым британским СМИ

Глава государства в ходе своего рабочего визита в Лондон дал два эксклюзивных интервью топовым британским СМИ: газете “The Financial Times” и русской службе телеканала BBC.

Как рассказал на своей странице в соцсети советник главы государства Эрнест Варданян, Игорь Додон описал внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова, пояснил позицию администрации президента в вопросе внешней политики страны, особо подчеркнув необходимость соблюдения баланса между Западом и Востоком. Кроме того, президент рассказал о нынешнем состоянии и перспективах урегулирования приднестровского конфликта.

– Надо сказать , что британская пресса проявляет большой интерес к Республике Молдова и в то же время демонстрирует отличные знания о ситуации в стране и регионе, – подчеркнул Варданян.

Ранее глава государства выступил на площадке самого влиятельного “мозгового центра” Великобритании, встретился с госминистром Великобритании по вопросам международной торговли, а также принял участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по шахматам.