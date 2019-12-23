Додон рассказал о результатах беседы с Путиным (ВИДЕО)

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В рамках еженедельного заседания в формате президент – премьер – спикер Игорь Додон рассказал своим коллегам о результатах своего визита в РФ.

Особое внимание глава государства уделил своей встрече с Владимиром Путиным. Стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес, особенно экономические.

⁃ На этой неделе Правительство РФ официально примет решение о продлении беспошлинного ввоза 5 категорий молдавской продукции, а также рассмотрит возможность предоставления льготного режима ещё для 5 наименований. Также в ближайшее время возможность экспортировать свою продукцию в Россию получат ещё 150-200 компаний из Республики Молдова, – сказал он.

Ещё одной темой беседы Додона и Путина стал кредит на сумму 300 миллионов долларов, которое ранее попросило предоставить молдавское правительство для реализации инфраструктурных проектов в нашей стране. Принципиальное решение, по словам главы государства, было принято, а в январе начнётся обсуждение договора, чтобы уже в начале новой сессии парламент смог бы его ратифицировать.

⁃ Условия кредита практически такие же, как те, по которым Молдова брала займы у других внешних партнёров, – добавил он.

Также в рамках встреч в Москве и в Санкт-Петербурге глава государства обсуждал и газовый вопрос. Учитывая то, что Россия и Украина договорились о подписании договора, топливо будет поставляться в Молдову по традиционному маршруту. Игорь Додон также напомнил, что стоимость газа с 1 января 2020 года будет меньше, чем была до сих пор.