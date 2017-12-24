Додон рассказал о результатах 2017 года по Приднестровью и двух приоритетных вопросах на 2018 год (ВИДЕО)

Уходящий 2017 год заканчивается позитивно в плане отношений между Кишиневом и Приднестровьем, так как удалось многое сделать.

Об этом в ходе интервью в рамках пресс-клуба “Социальный резонанс” заявил президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что за этот год удалось достичь хороших конкретных результатов.

– Кроме открытия моста между селами Гура-Быкулуй и Бычок, запуска процедуры признания дипломов ВУЗов Приднестровья и механизма по восстановлению связи, а также вопросов со школами с преподаванием на государственном языке и землями для для фермеров, живущих за дубоссарской трассой, есть и другие результаты. Так, буквально вчера парламент Молдовы одобрил изменения в законодательство, согласно которым появилась возможность признать некоторые гражданские акты с левобережья. Кроме этого, была упрощена процедура приватизации жилья для некоторых категорий приднестровцев, – рассказал глава государства.

Додон признал при этом, что существует опасение невыполнения некоторых договоренностей, но высказал мнение, что самой важной гарантией выполнения является то, что это взаимовыгодные решения, которые ждали обе стороны, и в решении этих вопросов заинтересованы все. Додон заверил, что в 2018 году в этом направлении будет вестись серьезная работа, и выразил надежду, что со стороны Молдовы никаких изменений не будет.

– Что касается повестки дня на 2018 год, одним из важнейших вопросов для решения я считаю упрощение проезда жителей страны с одного берега на другой. Мы будем активно работать в этом направлении. Мы говорили с руководством Приднестровья о предоставлении свободного доступа в регион для властей Молдовы. К примеру, президент Молдовы не может приехать, в то время как приднестровские лидеры свободно летают посредством кишиневского аэропорта если не каждый день, то каждую неделю. Вот я должен вручить орден и молдавский паспорт владыке Савве, но не могу поехать в монастырь на левом берегу Днестра, чтобы пообщаться с ним. Это несколько разные подходы с нашей и их стороны, но, надеюсь, этот вопрос мы разрешим, – отметил Додон.

Еще один важный вопрос на 2018 год, по мнению главы государства – это определение правым берегом общей концепции политического урегулирования. Он рассказал, что на сегодняшний день существуют две такие концепции: президентская и правительственная, но с исполнительным органом достигнута договоренность не обнародовать эти отдельные концепции, а выработать одну общую. Президент заверил, что сейчас в этом направлении ведется очень серьезная работа.