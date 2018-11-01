Додон рассказал о преподнесенном Путину подарке (ВИДЕО)

Додон рассказал о преподнесенном Путину подарке (ВИДЕО)

Вчера на встрече в Кремле Игорь Додон подарил Владимиру Путину уникальную богослужебную книгу «Минея общая» 1819 года издания. На пресс-конференции глава государства ответил российским журналистам, почему его выбор пал именно на этот подарок. 

– Мы хотели подарить в этом году что-то символическое. Мы знаем, какой раскол, к сожалению, происходит в православном мире. Молдавская Православная Церковь – часть Русской Православной Церкви уже более 200 лет. Мы считаем, что так должно быть и дальше. Поэтому мы нашли первое издание церковной книги на кириллице 1819 года, когда митрополитом Молдовы был Бэнулеску-Бодони. Это как раз годы, когда молдавская церковь стала частью РПЦ. Я думаю, что это символично, – сказал молдавский президент. 

По мнению Игоря Додона, этот подарок символизирует силу нашей православной веры и духовное единство наших народов.

 

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