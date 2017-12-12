Додон рассказал о политическом и социальном прогрессе в решении приднестровской проблемы

23 декабря 2016 года состоялась церемония инаугурации Президента Республики Молдова Игоря Додона, избранного по результатам всенародных выборов главы государства впервые за последние 20 лет.

Подводя итоги первого года работы на этом посту, глава государства рассказал о том, что удалось сделать в вопросе воссоединения страны. Работа в этом плане велась сразу по четырем основным направлениям: диалог с лидерами Приднестровья, диалог с властями в Кишиневе, диалог с внешними партнерами и диалог с гражданами Молдовы по оба берега Днестра.

Встречи с лидерами приднестровского региона

За год Игорь Додон дважды встретился и продуктивно побеседовал с приднестровским лидером Вадимом Красносельским – 4 января и 30 марта. Также постоянно проводились встречи с депутатами Верховного Совета, активистами, экспертами, представителями научной среды. Помимо этого, в течение года президентская администрация активно участвовала в обсуждениях по вопросу открытия совместного таможенного поста в населенном пункте Кучурган, содействовала реализации договоренности об открытии дорожного движения через реку Днестр в населенных пунктах Гура Быкулуй – Бычок, а также других аспектов, касающихся приднестровского урегулирования.

Единая платформа президентура-парламент-правительство

Президентом впервые был создан координационный механизм на уровне руководства Республики Молдова по вопросу приднестровского урегулирования. Со времени его запуска было проведено 8 заседаний на уровне советников руководства страны, а также 3 встречи президента страны, председателя парламента и премьер-министра по вопросу приднестровского урегулирования. Встречи привнесли явный прогресс в решение представленных для обсуждения вопросов.

Диалог в формате “5+2” и с другими внешнеполитическими партнерами

В течение всего года вопрос приднестровского урегулирования обсуждался с действующим председателем ОБСЕ, неоднократно с президентом Российской Федерации, председателями Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации, главой российского Министерства иностранных дел, с лидерами Европейского совета, генеральным секретарем Совета Европы, Европейской комиссии, Европейского парламента, а также с руководством НАТО.

Диалог со всеми гражданами Молдовы и решение реальных проблем жителей с обоих берегов Днестра

В уходящем году многие простые молдаване с левого и правого берегов Днестра смогли ощутить, что их проблемы волнуют президента страны. Так, начале 2017 года были представлены 8 приоритетных пунктов по решению проблем жителей с обоих берегов Днестра – 4 для правого берега и 4 для левого берега. Для правого берега это:

– Восстановление механизма обработки сельскохозяйственных земель для жителей сел Дубоссарского района;

– Определение механизма функционирования 8 школьных учебных учреждений, расположенных на территории Приднестровья и входящих в подчинение кишиневскому Министерству просвещения. Поиск решения о возможности перевода учащихся лицея г. Рыбница в здание, построенное за счет Министерства просвещения. Выбор подходящего здания для учащихся лицея г. Григориополя, которые в настоящее время учатся в с. Дороцкая;

– Обеспечение свободного передвижения для жителей с обоих берегов Днестра, в том числе государственных служащих;

– Согласование, при содействии Объединенной контрольной комиссии, открытия моста через Днестр в селах Гура Быкулуй – Бычок.

Для левого берега приоритетными проблемами были определены:

– Восстановление стационарной телефонной связи;

– Утверждение (апостиль) документов (дипломов) об окончании Тираспольского университета им. Т. Шевченко;

– Регистрация и выдача регистрационных автомобильных номеров владельцам машин с пропиской в населенных пунктах Приднестровья;

– Согласование, при содействии Объединенной контрольной комиссии, открытия моста через Днестр в селах Гура Быкулуй – Бычок.

Также был налажен диалог с населением левобережья Днестра. Так в марте 2017 года была представлена инициатива президента о создании Общественной платформы по примирению и взаимопониманию между жителями с обоих берегов Днестра, после чего последовали рабочие визиты в сопредельные районы, встреча с журналистами и общественными деятелями Республики Молдова по вопросам, связанным с приднестровским урегулированием, встреча с представителями общественности из Приднестровья. Недавно состоялось открытие общественных приемных президента в городе Рыбница, а также в сёлах Кошница и Варница.

Помимо этого, на данный момент в процессе разработки находится пакет стратегических документов, которые будут положены в основу политического урегулирования приднестровского вопроса: дорожная карта приднестровского урегулирования, план действий на период 2018-2020 гг, концепция параллельных шагов для продвижения процесса консолидации статуса постоянного нейтралитета РМ.