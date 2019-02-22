Додон рассказал о подробностях произошедшей с его кортежем аварии (ВИДЕО)

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В рамках передачи на частном телеканале глава государства поведал детали произошедшего сегодня ДТП. Игорь Додон отметил, что хочет верить в то, что инцидент – не более, чем случайность.

– Мы ехали на встречу с людьми в район по Леушенской трассе. Я специально еще раз предупредил о том, что скользко, и чтобы мы не торопились, потихонечку ехали, помня об аварии прошлого года. Мы укрепили кортеж: согласно нормам, едут 2-3 машины впереди, машина президента и машина сзади. Это дает дополнительную уверенность, что не будет никаких форс-мажорных ситуаций, как в прошлом году. Сегодня ехали стандартно. Проехали машины кортежа, проехала машина президента, и только мы проехали – машина Skoda выехала навстречу и ударила в заднюю машину охраны. Обошлось без серьезных последствий, все целы. Думаю и хочу верить, что это случайность, – сказал он.

Глава государства добавил, что самое главное – что все остались живы.

– Пусть уже дальше разбираются. Я спросил у своего охранника, кто шофер легковушки. И зачем? Там 4-5 машин остановились , когда увидели кортеж. Почему эта Skoda не остановилась, а вышла на встречку? Непонятно. За рулём был 50-летний житель Хынчешт, ранее судимый, сейчас разбираемся, – подытожил он.