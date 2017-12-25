Додон рассказал о двух вариантах развития отношений Молдовы и России

Глава государства отметил: о двусторонних отношениях наших стран можно судить исходя из четырех уровней.

На уровне президентов, думаю, впервые минимум за последние десять лет у нас очень хорошие отношения. На уровне правительств впервые за 26 лет нашей независимости произошли все те инциденты, о которых вы говорите. На уровне местных органов власти, на уровне регионов у нас тоже хорошие отношения. На парламентском уровне плохие отношения, хотя мы пытались их улучшить. Какой вывод? Отношения с Россией в этом году плохие на уровне парламентского большинства, Демократической партии и правительства, – отметил он.

По словам Игоря Додона, есть два варианта развития отношений между Молдовой и Россией: либо дальнейшее их ухудшение до парламентских выборов, после чего будет какая-то перезагрузка, либо попытаться сейчас, в первые месяцы следующего года, решить все эти вопросы и вернуться к заседаниям межправительственной комиссии, к встречам не только на уровне президентов, но и на уровне глав правительств и парламентов.

В предстоящие два-три месяца будет или улучшение ситуации, или ее ухудшение. Я это связываю с тем, что Демпартия, контролирующая парламентское большинство, с одной стороны, пытается понравиться Западу, а с другой — блокировать мои инициативы, исходя из внутриполитической борьбы здесь. К тому же, думаю, есть некие личные счеты на уровне руководства Демпартии и представителей отдельных силовых структур России, – считает президент.

Глава государства также отметил, что сразу после его избрания президентом отношения Молдовы и России были очень хорошими. Все изменилось после того, как в марте 2017 года Демпартия запретила своим представителям ездить в Россию, добавил он. Президент считает, что его договоренности и хорошие отношения с Владимиром Путиным помогли избежать жесткого ответа РФ на демарши правящего в Молдове режима.

Думаю, в значительной мере благодаря тем усилиям, которые я лично все это время предпринимал, и благодаря тому общению, которое есть на уровне президентов. Я не раз во время общения с Владимиром Владимировичем — в последний раз это было в Сочи — пытался довести нашу позицию, что если будет ответ по экспорту, по мигрантам, это коснется простых людей и никак не затронет руководство Демпартии, правительства и парламентское большинство. Хотя я понимаю позицию РФ. Очень много хорошего было сделано Россией на молдавском направлении, а в ответ они получили все эти акции антироссийские и демарши. Очень надеюсь, что со стороны России не будут предприниматься действия, которые затронут обычных граждан, – подытожил президент.