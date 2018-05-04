Додон рассказал о дальнейших действиях по переходу к президентской форме правления в Молдове (ВИДЕО)

Сбор подписей за переход на президентскую форму правления в Молдове стал следствием самоуправства правительства и парламента, в обход главы государства и вопреки его несогласию назначивших министра обороны.

Об этом в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент Молдовы Игорь Додон. Он особо подчеркнул, что инициировавшая вышеуказанный процесс Партия социалистов собрала около полутора миллионов подписей граждан, что в два раза больше числа проголосовавших за кандидата-социалиста на президентских выборах.

– То есть и правые, и левые, вне зависимости от политических предпочтений, выступают за порядок, за то, чтобы избранный ими человек отвечал за свои обещания. 1 мая мы практически закончили процесс сбора подписей, и сейчас запустим разработку изменений Конституции, – рассказал Додон.

Глава государства обрисовал несколько вариантов дальнейших действий в этом направлении, учитывая, что нынешний парламент вряд ли одобрит данную инициативу.

– Осенью мы выйдем и скажем согражданам: если вы хотите порядка в стране, а не ситуации, когда одна партия получает 17 депутатов, а контролирует 60, тогда предлагаем запрет на переход из одной партии в другую, а также президентскую форму правления. Думаю, народ нас поддержит, – заявил Додон.

Он уточнил, что соответствующий законопроект может быть представлен парламенту уже в ближайшие недели, и тогда возникнет необходимость в определенном количестве голосов.

– Для изменения Конституции необходимы подписи как минимум 34 депутатов. У нас их 24, и если найдем еще 10 голосов, то будет запущена процедура в Конституционном суде. Она длится как минимум 6 месяцев, к тому времени подойдут парламентские выборы. Если этот вариант не увенчается успехом, то мы пойдем с данной идеей на парламентские выборы, и обязаны на них победить, – отметил президент.