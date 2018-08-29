Додон рассказал, о чем будет говорить с Красносельским на предстоящей встрече

В ближайшие дни будет объявлена дата новой встречи президента Молдовы и лидера Приднестровья. По словам Игоря Додона, она пройдет в первой декаде сентября, а в настоящее время обговариваются финальные моменты.

– На встрече будут обсуждаться в основном вопросы экономического характера. Это касается нужд граждан правого и левого берегов Днестра. Также поговорим о проблемах экономических агентов. Это тот пакет, который мы обсуждали на нашей встрече в январе 2017 года. Он состоит из восьми пунктов — по пяти-шести из них уже есть реальное продвижение и найдены решения. Обсудим, как двигаться дальше, – рассказал президент в интервью “Известиям”.

Глава государства также поведал, что его официальный визит в Москву планируется на вторую половину октября. Повестка дня пока прорабатывается. Но главными вопросами в любом случае станут проблемы мигрантов, экономика и Приднестровье, отметил он.